Всемирный банк принял решение выделить 12 млрд долларов неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на распространенное во вторник заявление ВБ.

«Поскольку COVID-19 (новая коронавирусная инфекция. — Прим. ТАСС) охватил более 60 стран, Всемирный банк обеспечивает доступ к первоначальному пакету в размере до 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи в деле преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания, — отмечается в документе. — Это финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на трагические последствия COVID-19 (коронавируса) и, где это возможно, смягчению последствий».

В организации пояснили, что средства пойдут на «оказание помощи развивающимся странам в деле укрепления систем здравоохранения, в том числе в расширении доступа к медицинским услугам». Речь идет о финансовом пакете, который обеспечит государства с низкими и средними доходами грантами и кредитами под низкий процент.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в решении проблемы распространения COVID-19, — подчеркнул президент ВБ Дэвид Мэлпас. — Это включает экстренное финансирование, консультирование по политическим вопросам и техническую помощь на основе существующих средств и опыта Всемирного банка для оказания странам помощи в деле реагирования на кризис».



В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

