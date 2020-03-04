Абсолют Банк и Кредит Европа Банк подали заявления о включении долга перед ними в размере более 4 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Так, Абсолют Банк предъявил требование в размере 3,3 млрд рублей, Кредит Европа Банк – 854 млн.

Столичный арбитраж 29 января по заявлению компании Persit Services Inc. ввел в отношении Дмитрия Мазурова процедуру реструктуризации долгов гражданина. Компания ссылалась на наличие у Мазурова просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы от 29 ноября 2018 года. Долг перед заявителем по делу о банкротстве составляет 2,08 млрд рублей, отмечается в определении суда.

Кроме того, банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

«Дочка» Сбербанка заявила требование в 28 млрд рублей к главе «Нового потока» Мазурову Заявление компании суд рассмотрит 13 апреля.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Мазуров вины не признает. Суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы. По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, которое не предполагает избрание столь строгой меры пресечения, как арест.