Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Александра Миракова, имевшего статус контролирующего лица банка «Образование», к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере более 18,539 млрд рублей. О поданном на днях иске сообщается на сайте АСВ.

Напомним, Александр Мираков занимал пост председателя правления, генерального директора банка. Также он входил в число ключевых собственников банка и был членом его совета директоров.

В размещенном позже отдельном релизе на эту тему АСВ пояснило , что, как было установлено в ходе конкурсного производства, контролирующим лицом «не осуществлялся должным образом контроль за системой управления банком, что привело к хищению денежных средств банка». Кроме того, топ-менеджер не осуществил передачу документации банка и электронной базы данных (резервной копии).



ЦБ отозвал лицензию у банка «Образование» 21 апреля 2017 года. По данным регулятора, проблемы у кредитной организации возникли «вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Центробанк выявил недобросовестные действия руководства и собственников банка, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований по формированию резервов. Кроме того, банк представлял в ЦБ недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств (капитала). В ЦБ отмечали, что в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства.

В июне 2017-го банк «Образование» был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.



Позже в том же году АСВ сообщало о выявленной в банке недостаче на 34,6 млрд рублей.