Американская компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы, после того как власти стран G7 (включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, «позволит осуществлять трансакции в долларах США, евро и других валютах». Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта.
Согласно сведениям Bloomberg, Facebook тем не менее не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты. «Речь идет не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении», — приводит агентство слова источника. В то же время Bloomberg подчеркивает, что если проект Libra выльется в создание платежной системы, а не глобальной криптовалюты, то рядовые американские граждане не увидят большой разницы по сравнению с уже существующими системами по типу PayPal.
Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить Libra в 2020 году. По словам представителей компании, перевести цифровую валюту будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, в рамках которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.
Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма». Президент США Дональд Трамп отметил, что эта криптовалюта будет иметь «низкую стабильность и надежность». Министры финансов стран G7 предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.
В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, eBay и PayPal.
Mastercard отказалась от участия в разработке криптовалюты Facebook не только из-за проблем с финансовыми регуляторами, но и из-за опасений по поводу соблюдения бизнес-модели, заявил глава компании Аджай Банга в интервью Financial Times. По его словам, ключевые члены Ассоциации Libra не могли гарантировать, что ее действия будут соответствовать законодательству касательно отмывания денег, политики «Знай своего клиента» (KYC) и соблюдения конфиденциальности данных.