Американская компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы, после того как власти стран G7 (включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, «позволит осуществлять трансакции в долларах США, евро и других валютах». Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта.

Согласно сведениям Bloomberg, Facebook тем не менее не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты. «Речь идет не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении», — приводит агентство слова источника. В то же время Bloomberg подчеркивает, что если проект Libra выльется в создание платежной системы, а не глобальной криптовалюты, то рядовые американские граждане не увидят большой разницы по сравнению с уже существующими системами по типу PayPal.

Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить Libra в 2020 году. По словам представителей компании, перевести цифровую валюту будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, в рамках которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.

Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма». Президент США Дональд Трамп отметил, что эта криптовалюта будет иметь «низкую стабильность и надежность». Министры финансов стран G7 предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.



В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, eBay и PayPal.

