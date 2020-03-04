Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 3 июня 2020 года годового общего собрания акционеров.

Как уточняется в релизе банка, список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров ВТБ по состоянию на 11 мая текущего года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 12:00 указанной даты. Собрание начнет работу в 14:00.

Годовое общее собрание акционеров ВТБ пройдет в Санкт-Петербурге по адресу: Лиговский пр-т, д. 6 (большой концертный зал «Октябрьский»). Держатели акций банка смогут принять участие в собрании как очно, так и дистанционно — с использованием системы электронного голосования на сайте www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Акционер ВТБ».



«Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте банка ВТБ и доведены до сведения акционеров через номинального держателя в установленный законодательством срок», — отмечается в релизе.