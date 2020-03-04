Активов столичного банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество», у которого 17 января этого года была отозвана лицензия, недостаточно для исполнения его обязательств, свидетельствуют данные опубликованного на сайте ЦБ отчета о финансовом состоянии кредитной организации.

Так, активы банка на дату отзыва его лицензии с учетом результатов обследования оцениваются примерно в 1,302 млрд рублей против значащихся в бухгалтерском балансе банка почти 1,602 млрд.

Оценка размера обязательств также немного уменьшена: с 1,405 млрд до 1,366 млрд рублей.

Таким образом, «дыра» в балансе кредитной организации составляет порядка 64 млн рублей.

На сайте Центробанка сообщается о подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве банка.

Отзывая лицензию у ПФС-Банка, регулятор пояснял, что кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению сведений о них в уполномоченный орган. Банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций.



Страховку вкладчикам ПФС-Банка с 27 января выплачивает банк «Открытие», ее общий объем оценивался в 1,2 млрд рублей.