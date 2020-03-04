Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках рассмотрения поправок к федеральному бюджету выступил с инициативой отразить в постановлении ГД предложение о поддержке пяти регионов с самой большой убылью населения. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания 4 марта, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Мы будем ждать второго чтения, для того чтобы выйти на постановление, где обозначим еще пять регионов — драйверов экономического роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения», — сказал он, добавив, что на этих территориях проживает более 2 млн россиян.

Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской, Волгоградской, Омской и Саратовской областях.



В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал Вячеслава Володина, отметив, что министерство «отработает данное предложение с депутатами».