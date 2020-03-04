Мосгорсуд отклонил жалобы на заочный арест Дмитрия и Александра Минцев — сыновей объявленного в международный розыск бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие».

«В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного суда от 31 января об избрании в отношении Дмитрия и Александра Минцев меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания. Суд апелляционной инстанции постановил оставить жалобы без удовлетворения, решение Басманного районного суда — без изменения», — сказал представитель суда.

Минц связал уголовное дело против себя с претензиями к «Открытию» Минц продолжит поддерживать собственные встречные требования и вместе с Александром и Дмитрием разобьет безосновательные обвинения в России и Великобритании.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Уголовное дело возбуждено 17 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Борис Минц и председатель правления ФК «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». Следствие считает, что они совершили хищение активов банка на сумму 34 млрд рублей.