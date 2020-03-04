Банк ДОМ.РФ предлагает представителям малого бизнеса «Экспресс-Овердрафт» с лимитом до 30 млн рублей для покрытия кассовых разрывов, следует из релиза финучреждения.



«Новый кредитный продукт позволит клиентам получить финансирование по упрощенной процедуре с минимальным пакетом документов. Ставка по овердрафту — от 10,9%. Залогового обеспечения не требуется», — говорится в сообщении.

Срок транша — от одного до трех месяцев. Решение о предоставлении овердрафта принимается по экспресс-технологии, которая позволяет максимально сократить срок принятия решения. Начать пользоваться всем лимитом овердрафта можно сразу, до перевода оборотов в банк, заключили в Банке ДОМ.РФ.