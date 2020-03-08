Средняя сумма покупки долларов клиентами банка «Русский Стандарт» в феврале 2020 года относительно февраля прошлого года выросла на 19%. Об этом свидетельствуют данные исследования о том, как в феврале 2020-го менялся спрос его клиентов на валюту в зависимости от мировых событий экономики и политики.

По данным кредитной организации, в феврале текущего года спрос клиентов на покупку долларов относительно февраля 2019-го вырос: объем покупок американской валюты увеличился на 40%, а количество — на 18%. В то время как относительно января 2020 года объем покупок снизился на 12%, а количество — на 4%.

Иная ситуация с евро. Так, относительно февраля 2019-го объем покупок евро клиентами вырос на 7%, а количество упало на 17%. При этом по сравнению с январем 2020 года объем покупок евро увеличился на 31%, а количество снизилось на 6%.

Праздничные дни февраля в России прошли без резких колебаний курсов, поэтому серьезных скачков купли-продажи иностранной валюты в банке отмечено не было. Однако сразу после праздников, 25 февраля, началось резкое падение курса российского рубля, что поддержало интерес к продаже «растущего» доллара у россиян. При этом если небольшое падение рубля в начале февраля было встречено клиентами банка достаточно активной продажей долларов, то во время резкого падения рубля в конце месяца россияне то сохраняли выжидательную позицию, то активно продавали доллар. В последних числах февраля рост продаж клиентами долларов был отмечен 28 числа, обороты были близки к локальному пику таких сделок, которые пришлись также на 3—4 февраля.



«Ведущие события мировой жизни, которые развиваются с начала года достаточно динамично, вполне закономерно отражаются и на спросе на иностранную валюту. Февраль 2020 года главным образом запомнится распространением коронавируса за пределами Китая и, в частности, ростом числа зараженных в Италии, что привело к обвалу фондовых рынков и закономерному ослаблению рубля в конце месяца», — отмечается в исследовании.

