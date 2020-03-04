АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московскому Кредитному Банку на уровне «А(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга ПАО «Московский Кредитный Банк» отражает сохранение сильной позиции банка по капиталу и удовлетворительной позиции по фондированию и ликвидности. В то же время повышенная концентрация кредитных операций банка на отдельных контрагентах продолжает оказывать сдерживающее влияние на уровень его кредитного рейтинга», — отмечается в сообщении.



Аналитики отмечают снижение доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле МКБ с 11,2% на 30 сентября 2018 года до 9,1% на 30 сентября 2019-го (NPL90+ — 3,7%). При этом, по оценке АКРА, концентрация кредитного портфеля банка остается высокой.



К позитивному рейтинговому действию могут привести значительное снижение концентрации деятельности на крупнейших контрагентах; рост залогового покрытия кредитного портфеля и существенный рост уровня диверсификации фондирования. Негативно повлиять на рейтинг МКБ могут возобновление быстрого роста кредитного портфеля при одновременном ухудшении качества ссудных требований; падение рентабельности в результате существенного роста стоимости риска и ухудшение позиции по ликвидности.