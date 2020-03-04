Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками. Арбитражный суд Севастополя 25 февраля отказал ФЗВ во взыскании 927 млн рублей с крымского предприятия «Днепрметаллсервисгрупп» (ДМСГ) на том основании, что спорная задолженность уже была взыскана «компетентным судом Украины». ДМСГ был учрежден при Украине и перерегистрировался в российской юрисдикции после принятия Крыма в состав России.



Фонд также добивался обращения взыскания на недвижимое имущество, заложенное другой крымской фирмой — «Металл Сервис Группа» (МСГ) — по кредиту ДМСГ. Суд Севастополя отказал и в этом. Решение суда доступно в картотеке арбитражных дел (.pdf).

Фонд защиты вкладчиков с февраля 2018 года, когда вступили в силу соответствующие поправки в российское законодательство, подал десятки исковых заявлений о взыскании украинских долгов с крымских предприятий. С 2014 года по 1 февраля 2020 года фонд выплатил крымским вкладчикам 29,8 млрд рублей компенсаций за депозиты, утраченные в результате ухода украинских банков с полуострова, говорится на его сайте. Чтобы компенсировать фонду расходы на выплаты вкладчикам, власти в 2017 году дали ему разрешение предъявлять требования к юрлицам — должникам украинских банков — о погашении их задолженности в пользу ФЗВ.

Одно из таких рутинных требований ФЗВ предъявил и к фирмам ДМСГ, и МСГ в конце 2017 года, а в феврале 2018 года (то есть буквально через несколько дней после получения новых полномочий) подал на них в суд. Фонд утверждал, что ДМСГ не вернул взятый в 2011 году кредит на евро 32 млн украинскому Дельта Банку (по решению Банка России в мае 2014 года Дельта Банк прекратил свою работу в Крыму и Севастополе «в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами/вкладчиками»). Фонд через различные решения арбитражных судов добился права взыскать с Дельта Банка почти 937 млн рублей, из которых реально удалось получить лишь 1%. Оставшиеся 99% ФЗВ попытался забрать у ДМСГ и МСГ по иску в севастопольском арбитраже.

В рамках иска ФЗВ наложил обеспечительные меры на недвижимость, расположенную в Севастополе, включая цех по изготовлению ветрогенераторов и цех сборки металлоконструкций, и намеревался продать это имущество на публичных торгах как минимум за 139 млн рублей. Эти объекты принадлежат одному из ответчиков — МСГ, но были заложены по обязательствам ДМСГ (обе компании зарегистрированы по одному адресу, осуществляют схожую деятельность, но учредители у них разные).

Арбитражный суд Севастополя подтвердил существование кредитного договора и договора залога и помимо прочего признал, что МСГ и ДМСГ, пройдя процедуру перерегистрации по российскому законодательству, «не прекращали свою деятельность, а их права и обязанности (приобретенные до изменения статуса Крыма. — РБК) сохраняют свою силу». Однако суд, проанализировав соответствующее законодательство Украины и изучив решения украинских судов, признал, что спорная задолженность была взыскана с ДМСГ «актами компетентных судов Украины» в 2015 году.

Севастопольский суд сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса России о том, что производство по делу надлежит прекратить, если имеется «вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт <...> суда иностранного государства». По решению Хозяйственного суда Киева взысканная задолженность ДМСГ перед Дельта Банком составила 1,71 млрд грн (около 4,5 млрд рублей).

Решение по иску ФЗВ к двум крымским компаниям вынес судья Алексей Смоляков, назначенный на эту должность президентом России в 2016 году. Оно может быть обжаловано в 21-й арбитражный апелляционный суд в месячный срок.