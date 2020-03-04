Арбитражный суд Амурской области продолжит 1 апреля рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison (подконтрольна Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков, рассмотрение отложено в связи с необходимостью уведомить Калви.



Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings Ltd. — 41,6%.

«Восточный» в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015-го — августе 2018 годов, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).

«Нам сказал суд перевести иск (так как Калви не знает русского) и рассмотреть возможность обжалования решения Басманного суда (чтобы он получил возможность, находясь под арестом, получать судебную корреспонденцию). Заседание отложено до 1 апреля в связи с тем, что Калви не уведомлен», — пояснила РИА Новости представитель «Восточного» Полина Ситникова.

Банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в «Восточном» — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании «Финвижн» Аветисяна 9,99% акций банка.