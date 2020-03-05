Рост российского рынка факторинга замедлился в 2019 году после рывка предыдущих двух лет, тем не менее факторинговый портфель по-прежнему растет быстрее других сегментов финансирования бизнеса, включая кредитование малого и среднего бизнеса и микрокредиты бизнесу. Об этом говорится в совместном исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» и Ассоциации факторинговых компаний.

За прошлый год совокупный факторинговый портфель вырос на 32%, до рекордных 808 млрд рублей. При этом клиентам факторинговых компаний было выплачено 3,1 трлн рублей — на 18% больше, чем в 2018-м. В 2017—2018 годах рост рынка превышал 40%, что, как поясняют в НКР и АФК, было обусловлено восстановлением сегмента после кризисного спада, выходом на рынок «Сбербанк Факторинга», а также большим проникновением факторинга кредиторской задолженности.

Рынок растет за счет сделок крупнейших игроков, констатируют аналитики. Крупнейшие организации отрасли — «ВТБ Факторинг», «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банк — обеспечили 74% прироста портфеля и 82% прироста выплаченного финансирования, следует из обзора.

​«Эксперт РА»: рынок факторинга в 2019 году вырос на 20% Лидерами прироста по объему финансирования стали ООО «Сбербанк Факторинг», группа «Росбанк» и группа «Открытие Факторинг».

«Зависимость от дебиторов и крупных сделок усиливается. Рост рынка полностью пришелся на сделки без регресса, доля которых в портфеле достигла почти 77% против 69% годом ранее. При этом средняя сумма профинансированной поставки в 2019 году продолжила расти при неизменном числе поставок, а средневзвешенная оборачиваемость портфелей снижалась», — говорится в материале.

Еще один вывод исследования заключается в том, что «портфель прирастает регионами». Наибольшие объемы операций по-прежнему концентрируются в столичном регионе, однако в прошлом году его доля упала с 37% до 29% из-за опережающего роста в Уральском и Центральном федеральных округах.

Среди секторов экономики в лидерах роста по использованию факторинга — химическая отрасль, торговля электроникой и продуктами питания. Во втором полугодии 2019 года их доли в портфеле составили 4%, 10% и 7% соответственно, повысившись с 1%, 6% и 3% в первом полугодии.



По итогам 2020 года объем выплаченного финансирования достигнет 3,5—3,6 трлн рублей (прирост к 2019 году составит 13—15%), а факторинговый портфель прибавит около 20% и может вплотную приблизиться к 1 трлн рублей, прогнозирует НКР. «Крупные сделки лидеров рынка могут придать дополнительный импульс росту и помочь в преодолении триллионной отметки», — заключают эксперты.