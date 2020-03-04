В течение ближайших пяти лет число ультрахайнетов в России (размер чистых активов которых превышает 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту жительства) увеличится на 23%, достигнув показателя в 11 019 человек, после падения их численности на 15% в период 2014—2019 годов. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2020.

Россия, преодолев кризисные явления 2014—2017 годов, входит в новую фазу роста благосостояния, отмечает управляющий партнер KnightFrankRussia Алексей Новиков. «Так, после снижения численности российских ультрахайнетов на 15% в пятилетней ретроспективе, к 2024 году нас ждет существенный рост их числа на 23% до значения, превышающего докризисный уровень, — 11 019 человек. По количеству сверхсостоятельных лиц Россия уже обгоняет такие центры сосредоточения благосостояния, как Швейцария или Швеция, что обусловлено восстановлением российский экономики после экономических и политических потрясений, в частности укреплением курса валюты», — комментирует эксперт.

При этом во всем мире число ультрахайнетов вырастет на 27% и к 2024 году составит 650 тыс. человек. Лидером по росту благосостояния в ближайшие пять лет должна стать Азия, где прогнозируется увеличение числа ультрахайнетов на 44%. Согласно данным отчета, шесть из 20 стран с максимальными темпами роста их количества находятся в Азии, лидирует Индия с показателем в 73%, Вьетнам (плюс 64%) и Китай (плюс 58%). Еще пять стран — в Европе с максимальным значением, зафиксированным в Швеции (плюс 47%), и три — в Африке, где лидирует Египет (плюс 66%). Россия находится на 19- м месте с показателем в 23%.

Годовой прирост ультрахайнетов в мире достиг 6% (плюс 31 тыс. человек). За период 2014—2019 годов их число увеличилось на 29%.



По числу новых мультимиллионеров Северная Америка более чем вдвое опережает Европу: 13 911 человек против 4 682 (по данным за 2019 год). Значителен прирост и в Азиатском регионе, где за последний год появилось еще 11 788 обладателей сверхкрупного чистого капитала. В России и СНГ ультрахайнетов за год стало больше на 358 человек.

Среди стран абсолютным лидером по численности ультрахайнетов по-прежнему остаются США — более 240 тыс. сверхсостоятельных людей (рост за год на 6%), в тройке лидеров также Китай — более 61 тыс. мультимиллионеров (плюс 15%) и Германия — более 23 тыс. ультрахайнетов (плюс 1%). Россия входит в топ-10 стран по численности ультрахайнетов и находится на девятом месте с показателем в почти 9 тыс. сверхбогатых людей (плюс 4%).

Что касается благосостояния миллиардеров, больше всего их сосредоточено в США — 631, Китае — 316 и Германии — 128 человек. Россия расположилась на пятой строчке рейтинга — 103 миллиардера, за год в стране долларовым миллиардом обзавелось еще три человека.