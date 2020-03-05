За половину лизинговой компании «Соллерс-Финанс» Совкомбанк заплатил 1,2 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Эту долю банк выкупил у автоконцерна «Соллерс» Вадима Швецова. Цена приобретения «Соллерс-Финанса» соответствует 4,2 чистой прибыли лизинговой компании за год, исходя из МСФО на середину 2019 года.

Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2019 года «Соллерс-Финанс» входит в топ-40 лизинговых компаний по размеру портфеля (9,2 млрд рублей). По данным рейтингового агентства Fitch, 44% всех обязательств «Соллерс-Финанса» приходится на Совкомбанк. Агентство в конце ноября указывало, что руководство банка «тщательно надзирает» за деятельностью компании, а также «вовлечено в принятие стратегических решений».

Как считает представитель кредитной организации, стопроцентная принадлежность банку позволит убедить кредиторов и инвесторов снизить ожидания по доходности облигаций и кредитов компании. Fitch отмечало, что эта сделка согласуется с тенденцией по проникновению кредитных организаций в высокомаржинальные отрасли, с тем чтобы компенсировать сокращение маржинальности в банковском бизнесе. Одновременно для лизинговой компании «близость к сильному банку позволяет экономить средства и предоставляет значительные конкурентные преимущества».

По мнению экспертов, небольшой дисконт мог быть обеспечен небольшим размером самой компании, высокой концентрацией фондирования на самом Совкомбанке, а также более концентрированным лизинговым портфелем по сравнению с другими конкурентами. Учитывая, что «Соллерсу» принадлежала только 50-процентная доля в лизинговой компании, а также то, что Совкомбанк был основным кредитором, небольшой дисконт объясним, но он вполне комфортен для автоконцерна, считают эксперты.