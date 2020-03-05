Банк России отозвал у ООО «Компания банковского страхования» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела № 3993) лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняют в ЦБ. Решение вступает в силу со дня его обнародования на сайте Банка России, то есть с четверга, 5 марта.

В октябре прошлого года на сайте ЦБ было опубликовано уведомление Компании банковского страхования о намерении передать страховой портфель другому страховщику — ООО «Зетта Страхование». Уточнялось, что общее собрание участников компании приняло соответствующее решение 18 июля 2019 года. Компания банковского страхования допустила тогда принятие в будущем решения о добровольном прекращении страховой деятельности.

Страховщик из группы «Русский Стандарт» передаст портфель «Зетта Страхованию» ООО «Компания банковского страхования» намерено в текущем году передать другому страховщику свой портфель по договорам добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Соответствующее уведомление страховщика опубликовано в пятницу на сайте Центробанка.

В конце декабря прошлого года Компания банковского страхования сообщила на своем сайте о завершении процедуры передачи портфеля.



Компания банковского страхования работала на рынке с 2006 года. Она была учреждена при участии АО «Русский Стандарт Страхование» и являлась одной из компаний группы «Русский Стандарт».