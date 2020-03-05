Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно по 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 28 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,12 рубля (минус 14 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 73,62 рубля (минус 18 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, ожидается, что в четверг утром рубль может показать снова неоднозначную динамику. По ее словам, повышается прогноз по курсу доллара до 65,5—67 рублей и сохраняется прогноз по курсу евро в 73—74 рубля.

«Сегодня российская валюта вновь попробует подрасти и закрепиться хотя бы под отметкой 66 рублей за доллар», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.