Бывший член правления Татфондбанка Гузель Фаттахова подала апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Татарстана об аресте по заявлению АСВ имущества контролировавших банк лиц на сумму 96,7 млрд рублей, говорится в материалах суда. Она обжаловала в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 19 февраля.

Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам. Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично: суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

Ранее суд принял к производству заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 млрд рублей.

АСВ просит арестовать имущество экс-руководства Татфондбанка по иску на 141 млрд рублей Совокупный ущерб от действий Роберта Мусина составил более 53 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Также контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.