• Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов: вместо инвестстрахования жизни (ИСЖ) они предлагают клиентам заключить договор накопительного страхования (НСЖ). К таким выводам пришли специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в прошлом году новым лидером по темпам роста сборов в сегменте страхования жизни (на 64% по сравнению с 2018-м) стало именно НСЖ. Вице-президент ВСС Виктор Дубровин позже сообщил, что многие банки, с помощью которых страховщики продают свои продукты, усилили работу по информированию клиентов о договорах страхования жизни, в том числе ИСЖ и НСЖ.

• Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» сообщили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения, в которых те выдаются наличными. Об этом рассказали представители систем и операторы контакт-центров. На официальном сайте Western Union указано, что компания внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом COVID-19, из-за которого «время работы пунктов обслуживания в пострадавших регионах [Китая] может отличаться от стандартного». В кол-центре систем Money Gram и Contact не смогли сказать, существуют ли трудности с получением переводов в отделениях в Китае, но в Contact отметили, что их партнером также является Почтовый сберегательный банк Китая, с которым работает и «Золотая корона».



• В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС). Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании» в инициативном порядке разрабатывается Минтрудом России. Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения), выплачивались непосредственно ФСС, а не работодателями.

• В Интернет утекла база данных с информацией о клиентах международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund, в которой содержится около 10 тыс. записей о россиянах. Об этом сообщил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, это крупнейшая утечка данных о криптовкладчиках из РФ. Так, в свободном доступе оказалась база с информацией о 266 тыс. пользователей криптовалютного фонда Trident Crypto Fund, пояснил Оганесян. Данные выгружены в 20-х числах февраля 2020 года — сделать это позволила уязвимость на сайте фонда, информацию о которой также разместили в Сети.