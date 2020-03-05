Банк «Санкт-Петербург» намерен обновить состав наблюдательного совета. Список кандидатов в совет на 2020/21 корпоративный год был утвержден на заседании наблюдательного органа 4 марта, сообщили в четверг, 5 марта, в кредитной организации.

Так, в список для голосования на годовом собрании акционеров качестве членов наблюдательного совета на следующий корпоративный год включены председатель правления банка Александр Савельев, Андрей Бычков, Алексей Германович, Владислав Гузь, Андрей Звездочкин, Елена Иванникова, возглавляющая набсовет в настоящий момент, Павел Кирюханцев, Юрий Левин и Сергей Назаров.

В настоящий момент в набсовете банка также девять человек. Новыми членами совета могут стать Юрий Левин и Сергей Назаров, при этом Сюзан Гейл Байски и Александр Полукеев из текущего состава совета в списке кандидатов в новый набсовет не значатся.



Годовое общее собрание акционеров «Санкт-Петербурга» назначено на 27 мая, это решение также было принято на заседании набсовета банка в среду.