Блок «Управление благосостоянием» Сбербанка в 2020 году переведет в онлайн-каналы 20% продаж и оцифрует как минимум три четверти сервисов постпродажного обслуживания клиентов. Об этом сообщили в Сбербанке, уточнив, что в диджитал-сегмент будут выведены все продукты блока, продажа которых онлайн разрешена законодательно.

Совокупный объем сборов от онлайн-продаж продуктов благосостояния в 2019 году составил 12,4 млрд рублей — 5% от общего объема продаж блока.

Блок «Управление благосостоянием» готовит к выводу на рынок несколько новых продуктов, и все новые продукты, которые будут предложены клиентам в 2020 году, с момента запуска будут доступны как офлайн, так и онлайн.

В частности, в «Сбербанке Онлайн» появится возможность покупки паевых инвестиционных фондов УК «Сбербанк Управление активами», оформления индивидуальных инвестиционных счетов с доверительным управлением, открытия индивидуальных пенсионных планов от НПФ Сбербанка. Среди новых страховых продуктов, которые блок предложит клиентам в ближайшее время, — программа «Спортивная защита» и продукт по страхованию домашних питомцев.



Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, «до конца года у клиентов появится возможность онлайн-урегулирования убытков, продления и расторжения договоров страхования. Также станет доступным подключение к страховым продуктам дополнительных услуг, например бытовых сервисов либо услуг компаний экосистемы Сбербанка».