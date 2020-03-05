Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам, после того как будет принят новый законопроект в сфере взыскания. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Минюст в феврале опубликовал законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» для общественного обсуждения. В законопроекте вводится новое требование: обязательное уведомление россиян за 30 дней о желании кредитора или коллекторов обратиться в суд.

Президент НАПКА отметил, что законопроект добавляет возможность уведомления другими способами, а не только через заказное письмо с уведомлением о вручении.

«Например, через госуслуги или электронную почту. Здесь громадный потенциал для значительного снижения издержек бизнеса. Сейчас россияне могут удаленно посмотреть свою кредитную историю в бюро кредитных историй, если у них есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Если БКИ, которые являются частными организациями, могут использовать портал госуслуг для идентификации клиентов, почему этого не могут делать профессиональные кредиторы и коллекторы?» — добавил он.



Мехтиев отметил значимость принятия этого законопроекта для профессионального взыскания. «Закон прописывает механизм взаимодействия, закладывает некоторые элементы, которые могут применяться при работе. Законы не должны прописывать детально «механизмы», они должны создавать правовые условия для использования таких инструментов», — заключил он.