В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликован список участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова, пишет РБК. Список приводит эксперт Стивен Маккеон, которого Telegram ранее привлек для подготовки аналитического отчета о работе блокчейн-проекта в рамках разбирательства с SEC.

Всего на создание TON компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли 1,7 млрд долларов в начале 2018 года. Запуск TON должен был состояться до конца октября 2019-го, однако SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск платформы был отложен на 30 апреля 2020 года. Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили 850 млн долларов.

В списке Маккеона указаны 98 инвесторов, среди которых зарегистрированная на Виргинских Островах компания Batios Holdings Limited, которой, по данным SEC, ранее управлял бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов. В отчете Стивена Маккеона указано, что Batios Holdings Limited должна получить 15 млн gram за 20 млн долларов. Также в списке указана зарегистрированная на Британских Виргинских Островах Norma Investments Limited, которую называли офшором миллиардера Романа Абрамовича. Согласно отчету, компания инвестировала в TON 10 млн долларов и должна была получить за них 7,5 млн gram. Бизнесмен Давид Якобашвили, согласно документу, договорился о покупке 37,6 млн gram на 50 млн долларов. Ранее бизнесмен заявлял о том, что инвестировал 10 млн долларов. Фонд Larnabel Enterprises, связанный с семьей Михаила Гуцериева, договорился о покупке 11,3 млн gram за 15 млн долларов.

Кроме валидаторов Стивен Маккеон также приводит список компаний, которые планировали использовать функционал gram в своей работе. Среди них указаны агрегатор такси Gett, украинский ПриватБанк и агрегатор авиабилетов «КупиБилет».