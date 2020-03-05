Русфинанс Банк запустил новую программу кредитования для покупателей автомобилей Suzuki. Клиентам предлагаются сниженные ставки на модели Vitara и SX4 и возможность получить дополнительную скидку по trade-in, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредитная ставка для поклонников Suzuki, сдающих автомобиль официальному дилеру в зачет стоимости новой Vitara или SX4, начинается от 7% годовых, для новых клиентов — от 7,5%. Кредит можно оформить на срок от двух до семи лет. Дополнительная скидка по trade-in может достигать 160 тыс. рублей.

Банк также предлагает единую ставку от 12,8% годовых на все модели японского бренда, при этом клиентам доступна скидка от стоимости автомобиля. Срок кредитного договора — от двух до семи лет.

Воспользоваться условиями новой кредитной программы можно при помощи представителей Русфинанс Банка в официальных дилерских центрах Suzuki.

