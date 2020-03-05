Татсоцбанк запустил новую программу автокредитования «Счастливая дорога». В рамках предложения заемщик может оформить кредит на покупку нового или подержанного автомобиля по ставке от 10,8% до 15,8% годовых.



При использовании приобретаемой машины в качестве такси или для учебной езды, а также если автомобиль относится к категории «грузовой», процентная ставка будет увеличена на 2 процентных пункта. На 0,5 п. п. вырастет ставка по кредиту, если заемщик является индивидуальным предпринимателем.

Для получения займа заемщику потребуется внести минимум 10% собственных средств от стоимости нового автомобиля и 15% от стоимости подержанной машины.

Минимальная сумма кредита — 200 тыс. рублей, а максимальная может достигать 6 млн рублей. Ссуда может быть выдана на срок от двух до пяти лет. Оформление полиса каско обязательно.

«При подтверждении дохода справкой по форме банка процентная ставка будет увеличена на 1 процентный пункт, а при получении кредита без согласия супруга(-и) — увеличена на 2 процентных пункта», — уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.