Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Форштадт» ввел сезонный вклад «Победа!». Срок размещения средств составляет 370 дней. При сумме от 100 тыс. рублей процентная ставка равна 5,15%, от 1 млн рублей — 5,35% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Экспобанк предлагает вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 366 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 181-й день — 5,25%, со 182-го по 271-й день — 5,65% и с 272-го по 366-й день — 6,25%.



Международный Коммерческий Банк ввел вклады «Улыбка» и «Весна красна». «Улыбка» открывается на 181 и 370 дней под 5,05% и 5,55% годовых соответственно. Дополнительные взносы не предусмотрены. Срок депозита «Весна красна» составляет 370 дней. Доходность — 5,25% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы не позднее 90 дней до окончания срока действия договора.

Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам. Так, депозит «ИТБ-Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 110 дней) открывается под 5,75—6,1% годовых (ранее — под 6—6,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно. Доходность вклада «ИТБ-Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) составит 5,5—5,85% (прежде — 5,65—5,9%), а «ИТБ-Управляемый» (на 540 дней) — 5,5% годовых (вместо 5,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Россия» предлагает открыть вклад «Весеннее настроение». Минимальная сумма вложения — 3 тыс. рублей, срок — один, три, шесть, девять месяцев или один год. Процентные ставки составляют 4,2—5% годовых в зависимости от срока и суммы. Для депозитов сроком от 181 дня возможно пополнение. Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 100 календарных дней до окончания срока договора.

Банк «Восточный» ввел вклад «Весенний». Оформить его можно на 181 и 367 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Доходность депозита составит 6—6,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Совкомбанк предлагает открыть вклад «Весенний процент с «Халвой». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — два, шесть месяцев и один год. Процентные ставки по депозиту составляют 5,1—5,6% годовых. Возможно пополнение суммами от 1 тыс. рублей, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия вклада.

Банк «Санкт-Петербург» запустил депозит «Весна online». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев, один, полтора и три года. Доходность вложения составляет 5—5,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Примсоцбанк предлагает открыть новый вклад «Триумф». Минимальная сумма вложения — 10 тыс. рублей, срок — один год. При оформлении депозита в отделении банка процентная ставка составит 5,5%, в интернет-банке — 5,6%. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены.

Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Весенний». Минимальная сумма первоначального взноса — 20 тыс. рублей. Срок депозита — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 5,35% годовых. Дополнительные взносы не принимаются. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

Плюс Банк ввел вклад «Максимальный 9 Плюс». Депозит открывается на 273 дня под 6,1% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Почта Банк понизил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта. Так, доходность депозита «Капитальный» (оформляется на 181, 367, 546 дней) составит 4,2—4,5%. Вклад «Почтовый» теперь открывается на 181 и 367 дней под 4,4% и 4,5% годовых соответственно (ранее депозит открывался на 367 дней под 4,8%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в долларах. Например, депозит «Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) размещается под 0,1—0,8%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 0,3—0,8% годовых. Прежние ставки — 0,6—1,3% и 0,8—1,3% соответственно.

Альфа-Банк снизил ставки по вкладу «Победа+» при привлечении средств в рублях. Минимальная сумма размещения — 10 тыс. рублей, срок — от трех месяцев до трех лет. Процентные ставки составляют 3,8—4,6% годовых (ранее — 3,8—4,8%). Пополнение депозита не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

ФорБанк ввел вклад «Оттепель». Срок депозита составляет 367 дней. Проценты начисляются по периодам: от 30 тыс. рублей: с первого по 181-й день — 5,6%, со 182-го по 367-й день — 4%; от 1,5 млн рублей: с первого по 181-й день — 5,75%, со 182-го по 367-й день — 4,25%. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения составят 4,79% (от 30 тыс. рублей) и 4,99% (от 1,5 млн рублей).

Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях. Так, депозит «Свободное управление» оформляется под 3,85—4,56% (ранее — под 3,9—4,56%), «Активное пополнение» — под 4,32—4,65% (вместо 4,36—4,68%), «Открытый» — под 4,88—5,17% (прежде — под 4,98—5,22%), «Основной доход» — под 4,68—4,98% (до этого — под 4,78—5,03%), «Надежный» — под 4,88—5,17% годовых (вместо 4,98—5,22%).

Банк «Зенит» снизил ставки по вкладу «Высокий доход». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — от одного месяца до двух лет. Доходность вложения составляет 4,25—5,15% годовых (ранее — 4,5—5,55%). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

ЮниКредит Банк снизил ставки по вкладам в долларах. Например, депозит «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) открывается под 1—1,1% (до этого — под 1,5—1,7%), PRIME (от 20 тыс. долларов на 91, 181, 270 и 368 дней) — под 0,35—0,5% (прежде — под 0,65—1,1%), а «Первоклассный» (от 500 долларов на 91, 181, 270 и 368 дней) — под 0,25—0,4% годовых (вместо 0,5—0,9%).

Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Надежное будущее» (оформляется на шесть месяцев, один год и один месяц) составит 6—6,2% (ранее — 6,1—6,5%), а «Инвестиционного» (на один год и один месяц и на два года) — 6,2—6,4% годовых (прежде — 6,5—6,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.