Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

МТС Банк запустил акцию «Кешбэк 8 марта» по продуктовой линейке банковских карт. Держатели кредитных и дебетовых карт «МТС Деньги Weekend», кредитных карт «МТС Деньги Zero», а также держатели универсальных карт «МТС Smart Деньги» и «MTS Cashback» получат 10% кешбэка на популярные категории товаров. Срок действия акции — со 2 по 15 марта 2020 года включительно.

Райффайзенбанк предлагает новый продукт «Кешбэк Карта». За совершение покупок по дебетовой карте в любых категориях начисляется кешбэк в размере 1,5% (кроме определенных операций). Ограничения по сумме вознаграждения отсутствуют. Обслуживание карты бесплатное в течение всего срока ее действия. Плата за снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров не взимается.

Банк Хоум Кредит отменил лимит по начислению базовых баллов «Польза». Новые условия действуют для держателей дебетовых карт банка (кроме карты «Польза Travel») и кредитных карт с «Пользой» (кроме кредитных карт Platinum, а также карт, оформленных в рамках зарплатного бизнеса). Таким образом, клиенты смогут получать 1% кешбэка за любые покупки и возвращать их на карту. Кешбэк начисляется баллами «Польза», которые легко конвертировать в рубли в личном кабинете участника программы по курсу 1 балл равен 1 рублю.