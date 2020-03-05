Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Анкор Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам финучреждения в размере 5,94 млрд рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 2 марта, значатся 15 человек: Фесенко В. А., Комягинский А. Г., Забиров А. В., Баширов Э. А., Аляудинов Р. Х., Некрасов С. Н., Мешалкина О. Л., Сафиуллин А. Ф., Тепляков Н. Ю., Шестопалов Д. Е., Горбунов И. В., Коркунов А. Н., Астахов А. П., Калежнюк Л. К. и Дубинин А. Д.

Напомним, что, в частности, Аркадий Комягинский был исполняющим обязанности председателя правления Анкор Банка. В правление также входили Айрат Забиров и главный бухгалтер Ольга Мешалкина. Основатель известного кондитерского бренда Андрей Коркунов, выступавший крупнейшим бенефициаром банка, возглавлял его совет директоров. Антон Астахов, сын известного юриста и государственного деятеля Павла Астахова, также входил в число совладельцев банка. Владимир Фесенко и Александр Дубинин были членами совета директоров.

Как поясняют в АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, неликвидными ценными бумагами, ценными бумагами и недвижимым имуществом по завышенной стоимости, а также совершались действия по безвозмездному отчуждению денежных средств под видом приобретения ценных бумаг». Кроме того, несмотря на соответствующие основания, контролирующие лица не принимали меры в отношении контрагента банка, нарушавшего договорные обязательства, а также не принимали меры по предупреждению банкротства кредитной организации. В результате произошло существенное ухудшение финансового положения банка, сделавшее невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.



Лицензия у Анкор Банка была отозвана 3 марта 2017 года, в один день с лицензиями двух других татарстанских банков: Татфондбанка и Интехбанка. По мнению экспертов, здесь сработал принцип домино, спровоцированный проблемами Татфондбанка. Комментируя ту серию отзывов лицензий, первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин говорил, что Анкор Банк не был связан с группой Татфондбанка, но панические настроения клиентов кредитных организаций Татарстана спровоцировали отток ликвидности. В апреле 2017-го Анкор Банк был признан банкротом, АСВ было назначено конкурсным управляющим.