Россельхозбанк (РСХБ) запустил акцию «Подарки всем!» по потребительским кредитам. Использовать заемные средства по данной программе можно на любые цели, следует из релиза финучреждения.

Акция предусматривает особые процентные ставки для клиентов РСХБ: от 7,5% для зарплатных клиентов, от 8,5% для работников бюджетных организаций и от 11,5% — для остальных физических лиц.

Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей. «Работники бюджетных организаций и участники зарплатного проекта Россельхозбанка могут взять кредитные средства на срок до семи лет. Остальные клиенты имеют возможность оформить кредит на срок до пяти лет. Для заемщиков, работающих по срочному трудовому договору, срок кредитования не должен превышать срока действия договора», — отмечается в сообщении.

Рассмотрение заявки и принятие решения по ней занимают до трех рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.

Воспользоваться акцией можно до 25 апреля 2020 года включительно, заключили в банке.