Сбербанк предлагает к 8 Марта дарить любимым цифровые цветы. Всего за несколько кликов можно отправить виртуальные 3D-букеты любимым женщинам, где бы они ни находились. Любой желающий может выбрать подходящий букет, имя девушки, поздравление и отправить ей подарок по электронной почте, в социальные сети или в мессенджер.



«Быстро, красиво и экологично — цифровые букеты дополненной реальности помогут не только создать праздничное настроение, но и дать альтернативу тем, кто думает о сохранении природы и окружающей среды», — говорится в релизе.

В то же время аналитики Сбербанка и IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, какие цветы предпочитают дарить жители России в преддверии Международного женского дня.

Как и прежде, самыми популярными цветами остаются тюльпаны, хотя в этом году их купили на 12% меньше, чем в прошлом. Средний чек покупки тюльпанов (их чаще покупают в готовых букетах) составил 1 080 рублей, что на 29% меньше, чем в прошлом году в то же время.

На втором месте — розы, их также в этом году купили на 10% меньше, чем в прошлом, средний чек вырос на 10% и составил 650 рублей.

На третьем — хризантемы. В этом году их приобрели на 48% больше, чем в прошлом, со средним чеком в 460 рублей, что на 31% выше, чем в прошлом году в то же время.

Также заметно вырос спрос на лилии. В этом году объем их розничных продаж вырос в 2,1 раза. Средний чек покупателя лилий (чаще покупают одиночные цветы для составления букетов) составил 230 рублей, что на 18% выше, чем в прошлом году в то же время.

Выше всего (более 2,5 тыс. рублей за одну покупку) затраты в категории цветочной продукции в таких регионах, как Тюменская область, ХМАО-Югра, Якутия, Тульская и Вологодская области. В Москве средний чек составляет 1,5 тыс. рублей.