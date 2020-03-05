Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 73 копейки к предыдущему закрытию и составил 66,995 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,6 тыс. сделок на 3,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,975—67,1 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 74,95 рубля, увеличившись на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 14 тыс. сделок на 837,5 млн евро по курсам от 73,52 до 74,995 рубля за евро.

Рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Кроме снижения рынка энергоносителей, негативным фактором для рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрируют существенное снижение, отмечает эксперт.