• Новости о том, что к создателю Тинькофф Банка предъявлены налоговые претензии США, взволновали клиентов кредитной организации. В соцсетях стали появляться вопросы о том, не пора ли забирать деньги из банка. В том, что ждет Тинькофф Банк, разбирался Банки.ру.

• Фондовый рынок продолжает штормить из-за коронавируса. О том, почему не стоит поддаваться панике, продавать прибыльные акции, скупать доллары и золото, рассказываем в публикации «Пять правил поведения на фондовом рынке во время эпидемии».

• Кредитная карта Opencard банка «Открытие» с достаточно обычными для кредиток условиями. Изюминка — в достаточно щедрой бонусной программе: это не кешбэк, но и ограничений по местам зарабатывания баллов и их расходования нет. Портит картину сложность ее правил. Откуда ждать подвоха, можно узнать в «Разборе Банки.ру».

• Бывает, что деньги с вклада нужны здесь и сейчас и ждать окончания срока депозита нет никакой возможности. О том, как правильно снять деньги с депозита, получив максимальный доход, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Комбинированные страховые полисы с сервисной составляющей набирают популярность. Второе дыхание открылось и у накопительного страхования. Какая «жизнь» ждет нас в ближайшем будущем, выясняем здесь.

• Говорят, праздники придумали маркетологи, чтобы подстегнуть продажи определенных товаров. Особенно часто такие утверждения относятся ко Дню святого Валентина и так называемым гендерным праздникам: 23 Февраля и 8 Марта. О том, как поздравить женщин и не разориться, читайте в материале Банки.ру.