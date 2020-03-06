Законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка будет дополнен поправкой о сокращении срока оферты миноритариям по выкупу акций. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям его председатель Николай Николаев, передало накануне агентство ТАСС.

«Мы уточняем срок принятия обязательного предложения. Согласно действующим нормам, этот срок составляет от 70 до 80 дней; мы предлагаем, что он не может быть менее чем 20 и более чем 30 дней», — сказал Николаев в ходе обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта «О приобретении правительством РФ у Центрального банка Российской Федерации акций ПАО «Сбербанк России».

Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. Госдума рассмотрит документ 11 марта.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.



Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствует целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.