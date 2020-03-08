Банк «Центр-инвест» снизил ставки по программам ипотечного кредитования на 1%. Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 7,75% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Приобрести недвижимость на первичном или вторичном рынках, в том числе машино-место, и рефинансировать ипотеку стороннего банка на срок до 20 лет можно по ставке 7,75% годовых с минимальным первоначальным взносом от 50% стоимости приобретаемой недвижимости.

При первоначальном взносе 10% действует ставка 9% годовых.

Новые кредитные условия также доступны для рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. Процедура рефинансирования проста, она не занимает много времени, но в финансовом плане дает ощутимое преимущество. Осуществить рефинансирование можно на срок до 20 лет.