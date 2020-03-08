Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

При этом сведения о договоре автокаско можно будет указывать без заключения договора добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Регулятор отмечает, что если полис каско оформляется именно так, то в него должны быть включены риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, он также может предусматривать франшизу не более 20% от страховой суммы.

Срок действия такого договора каско, по данным ЦБ, должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения его действия будет недействителен и полис автокаско. При этом допускается возможность расторжения договора каско, в том числе в период охлаждения, без прекращения действия полиса ОСАГО.

Регулятор рассчитывает, что введенные меры сделают заключение договора каско удобнее как для потребителей, так и для страховых компаний.

При этом такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.