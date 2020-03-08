Потребители услуг микрофинансовых организаций (МФО) в феврале 2020 года направили в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного 51 обращение, что в полтора раза больше по сравнению с январем текущего года, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.



В России с 1 января 2020 года действует новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО. До подачи иска к МФО потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному, который бесплатно рассматривает споры потребителей на сумму до 500 тыс. рублей.

«С начала года в службу поступило всего 85 обращений в отношении МФО, из которых 34 — в январе, а 51 — в феврале, от клиентов 27 микрофинансовых организаций. В последующие месяцы рост числа обращений продолжится, поскольку возможность досудебного урегулирования споров появилась совсем недавно», — говорит Воронин. К рассмотрению финансовым уполномоченным принято девять обращений в отношении МФО.

Основная часть обращений в отношении МФО, по словам Воронина, касается невозврата платы за дополнительные услуги, клиенты МФО также не согласны с расчетом процентов по займу и расчетом неустоек, штрафов, пеней. «Более чем в половине случаев клиенты микрофинансовых организаций подавали обращения о мошеннических действиях со стороны финансовых организаций, жаловались на звонки и действия коллекторов. Такого рода вопросы не относятся к компетенции финансового уполномоченного, об этих фактах потребителям необходимо сообщать в правоохранительные органы», — отметил он.

В целом в феврале 2020 года продолжился рост общего числа обращений потребителей финансовых услуг — так, поступило 16 759 обращений против 14 745 в январе. В среднем в день служба принимает 882 обращения потребителей. «Большинство клиентов страховых организаций и МФО пользуются возможностью обратиться к финансовому уполномоченному через личный кабинет, который можно зарегистрировать на официальном сайте», — добавляет главный финансовый уполномоченный.

По-прежнему лидирующую позицию занимают страховые споры, доля которых составляет 99%. Большинство из них связаны со страховым возмещением по договорам ОСАГО (87,2%, или 14 617 обращений). Второе место по числу обращений впервые заняло страхование жизни (697), замыкает тройку лидеров по числу обращений каско (570).

Средний размер требований заявителей в феврале уменьшился по сравнению с январем на 4% и составил 202 420 рублей. Всего в феврале по результатам рассмотрения поступивших обращений финансовый уполномоченный принял 8 234 решения.