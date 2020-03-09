Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила регулятор примет с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в марте.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Минфин сообщал, что за месяц, с 6 марта по 6 апреля, направит на покупку иностранной валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета 133,3 млрд рублей.

Мировые цены на нефть в понедельник рухнули на 30% на новостях о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи. На фоне обвала цен на нефть курс доллара на Forex превысил 73 рубля. Торги на Московской бирже в понедельник проводиться не будут.