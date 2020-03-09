Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25—30 долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина в понедельник.

«По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США), или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25—30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6—10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», — сообщили в министерстве.

При этом отмечается, что в случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.

В министерстве констатировали, что «опасения относительно значительного сокращения потребления энергоносителей вследствие замедления мировой экономики и сокращения транспортных потоков привели к снижению цен на нефть марки Urals ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом».

«В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые, согласно механизму бюджетного правила, финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке. Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Минфин сообщил, что с учетом высокой волатильности на финансовых рынках «решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок».

«Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета — в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета. Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям РЕПО по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В случае снижения курса рубля относительно прогнозного уровня (65,7 за доллар в текущем году) сопутствующее увеличение базовых нефтегазовых доходов бюджета может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях. «При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд рублей», — подчеркнули в Минфине.

Мировые цены на нефть в понедельник рухнули на 30% на новостях о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи. На фоне обвала цен на нефть курс доллара на Forex превысил 75 рублей. Торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.