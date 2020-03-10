Стоимость нефти марки Brent растет во вторник на 6,83%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 8:17 мск майский фьючерс марки Brent подорожал до 36,87 доллара за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 7,45%, до 33,45 доллара за баррель.

В понедельник обе марки обновили четырехлетние минимумы, падая примерно на 30%.

Падение цены на нефть является максимальным с 1991 года, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, НКЦ (клиринговая организация Мосбиржи) не тестировала такой сценарий и не поднимала маржинальные ограничения заранее.

«Падение Brent превышает четыре допустимых отклонения (так называемые планки), и это вызовет очень большие маржинколы у участников и, вероятно, приведет к приостановке торгов на некоторое время. В паре USD/RUB тоже не стоит ждать ничего хорошего. На Forex курс сейчас около 75. У нерезидентов порядка 3 триллионов рублей в ОФЗ, и предполагаю, что сценарий падения цены на нефть до 33 долларов за баррель ими не рассматривался и, соответственно, не хеджировался. Выход нерезидентов приведет к резкому ослаблению рубля в течение одного-двух дней», — комментирует эксперт.

Бей до дна. Чего ждать от войны ОПЕК и России на нефтяном рынке Коронавирусу не суждено в одиночку подорвать российскую экономику. Еще одна угроза — нефть. Участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

