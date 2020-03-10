Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12% годовых. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.

«На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором плюс-минус 1,5 процентного пункта», — рассказал Досаев.

По его словам, повышение базовой ставки создаст условия для сохранения финансовой и макроэкономической стабильности, предупреждения негативного влияния на внутренние цены и уровня долларизации.

«Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы», — уточнил глава Нацбанка.

Утром 9 марта в частных обменных пунктах Нур-Султана и Алма-Аты повысился курс тенге по отношению к американской валюте: за 1 доллар предлагали 395—400 тенге. Многие обменные пункты прекратили продажу валюты США. При этом официальный курс Нацбанка Казахстана в этот день составил 382 тенге за доллар.