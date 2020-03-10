Сбербанк расширил географию предоставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными» часами) клиент может снять наличные на кассе 1 282 магазинов сети «ВкусВилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее услуга «Наличные с покупкой» была доступна только в Санкт-Петербурге и Москве.



«Наблюдая востребованность сервиса, мы продолжили масштабирование проекта и обеспечили его доступность по всей сети магазинов «ВкусВилл». Теперь у покупателей в 30 крупнейших городах России появилась новая возможность снять наличные, которая позволит значительно сократить временные затраты на поиски банкомата», — отмечает директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.



По желанию клиента кассир добавит к сумме покупки сумму наличных для выдачи из кассы, после чего держатель карты подтвердит операцию вводом ПИН-кода. С карты клиента списывается общая сумма, т. е. клиент подтверждает покупку и выдачу единовременно (без увеличения времени) обслуживания на кассе. За одну операцию держатель карты может получить наличными до 5 тыс. рублей, суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 тыс. рублей, ограничений на сумму покупки не устанавливается, для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.



Снять наличные на кассе могут держатели карт «Мир», Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис «Наличные с покупкой» по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом. Для клиентов Сбербанка сервис доступен держателям именных дебетовых карт и является бесплатным. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.