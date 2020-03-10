Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей. Соответствующее изменение нашло отражение в проекте положения «О платежной системе Банка России».

«Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», — поясняется в релизе регулятора.



Кроме того, в документе уточняются конкретные сроки внедрения банками для своих клиентов разных типов платежей в СБП. В частности, документ устанавливает поэтапное внедрение типов платежей (в пользу юридических лиц, за жилищно-коммунальные услуги, в пользу государства и др.).

Так, возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду должна быть предоставлена клиентам банками — участниками СБП к 1 февраля 2021 года, проведения платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 июня 2021 года. Возможность проведения периодических платежей — например, платежей за кредит или оплаты видео- и аудиоконтента (так называемая подписка) — должна быть предоставлена банками клиентам — физическим лицам к 1 сентября 2021 года, а переводов от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — с 1 января 2022 года. Указанные даты являются предельным сроком, к которому банки будут обязаны предоставлять те или иные типы операций в СБП своим клиентам. Вместе с тем по мере готовности банки смогут это делать и раньше. Так, уже сегодня некоторые банки активно разворачивают сервисы оплаты в СБП товаров, работ, услуг, ЖКУ и проведения других типов платежей.

Напомним, что переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке.

Проект размещен на сайте Банка России для обсуждения. Замечания к документу принимаются до 29 марта 2020 года.