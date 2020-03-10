В российском банковском секторе нет откровенно слабых игроков, заявила во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидности», — сказала Юдаева. Она назвала финансовую систему России устойчивой.

«Мы вошли в этот год с низкой инфляцией, у нас действует бюджетное правило, которое защищает бюджет от колебаний нефтяных цен. У бюджета накоплены значительные резервы, которые позволяют это делать, и накоплены существенные золотовалютные резервы. Кроме того, уровень долга за последние годы снизился», — перечислила представитель ЦБ.

Напомним, накануне, 9 марта, на фоне обвала цен на нефть ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Более того, утром 10 марта Банк России объявил о начале продажи иностранной валюты, проведении аукциона РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей и увеличил лимит операций «валютный своп» до 5 млрд долларов.

Кроме того, на фоне распространения коронавируса в мире Банк России сообщил о регуляторных послаблениях для банков, кредитующих компании из отраслей туризма, транспорта и медицины. По словам Юдаевой, при необходимости ЦБ может ввести дополнительные меры поддержки для банков.