Русфинанс Банк снизил ставки на автокредиты для клиентов бренда Opel, который входит в Peugeot Societe Anonyme и недавно вернулся на российских рынок, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк предложил новые условия кредитования покупателям кроссовера Grandland X и микроавтобуса Zafira Life: ставки начинаются от 3,9% и 4,9% годовых соответственно.

Тарифы являются одними из самых привлекательных для покупки моделей Opel в кредит на российском рынке, отмечают в банке.

Чтобы оформить автокредит, достаточно обратиться к представителям Русфинанс Банка в официальных дилерских центрах Opel.