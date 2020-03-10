ЦБ согласовал слияние четырех негосударственных пенсионных фондов на базе НПФ «Эволюция». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России 10 марта 2020 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме присоединения АО «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие», АО «Негосударственный пенсионный фонд «Образование», АО «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» к АО «Негосударственный пенсионный фонд «Эволюция», — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что на базе НПФ «Эволюция» объединяются несколько частных фондов, принадлежащих «Россиуму» и мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову: НПФ «Согласие», «Социальное развитие» и «Образование». Как планировали в «Регионе» и «Россиуме», завершиться присоединение трех фондов к НПФ «Эволюция» должно в первой половине 2020 года.



НПФ «Эволюция» носит текущее название с 22 августа 2019 года, раньше это был НПФ «Нефтегарант». Комментируя переименование, в фонде отмечали, что под новым брендом он будет «активно работать в розничном сегменте, создаст широкую линейку продуктов корпоративных программ и индивидуальных пенсионных планов».