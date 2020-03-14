СДМ-Банк запустил акцию для новых клиентов — юридических лиц: при открытии компанией счета в банке ее собственнику и генеральному директору предоставляется возможность стать VIP-клиентом сроком на один год бесплатно, говорится в релизе финучреждения.

«В рамках данного предложения новые VIP-клиенты СДМ-Банка смогут переводить дивиденды со счета юридического лица на счет физического лица без дополнительных комиссий (бесплатно, даже без оплаты платежного поручения). Всем новым клиентам (при любой сумме вклада) — премиальная карта Visa Infinite либо Mastercard World Elite в подарок. При открытии же срочного вклада на сумму свыше 3 миллионов рублей еще одним бонусом станут Priority Pass с четырьмя бесплатными проходами в год и консьерж-сервис», — отмечается в сообщении.

Данная опция будет действовать по 30 апреля 2020 года.

