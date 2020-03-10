Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Профессионал Банка на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, удовлетворительным качеством активов и показателями рентабельности, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 февраля 2020 года формирует ссудная задолженность, представленная депозитом в ЦБ (36% валовых активов), а также требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (43% валовых активов).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 февраля 2020 года ликвидные активы на 69% покрывают привлеченные средства, за исключением субординированных депозитов, Н3 равен 341%).

