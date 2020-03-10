Право оферты в рамках приобретения правительством РФ у Банка России акций Сбербанка будет заменено на механизм акционерного соглашения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета, передает ТАСС.

«Мы убираем право оферты, которое было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения, которое вот сейчас — то, что предлагается принять. У нас прописывается механизм о том, что мы цену определяем на основании шестимесячного периода, — о том, что в данном случае цену надо устанавливать исходя из срока в пределах не более одного месяца», — сказал Макаров.

Депутат отметил, что, поскольку при передаче акций Сбербанка собственником остается государство, права на выкуп акций не возникает. «Возник вопрос — мы обсуждали его и с правительством, и с ЦБ — о том, кто является собственником того пакета, который сейчас передается от одного юридического лица к другому юридическому лицу. Ведь и в том, и в другом случае этим собственником является государство. Здесь очевидно, что право собственности не меняется, выкупа не возникает вот из этого права», — добавил глава комитета Госдумы.

Как уточнил для журналистов первый зампред Банка России Сергей Швецов, Минфин и ЦБ РФ самостоятельно выберут срок для определения средневзвешенной цены продажи акций Сбербанка в пределах периода в 30 дней. «Теперь сама сделка между Минфином и Центральным банком будет осуществлена на основании средневзвешенной цены на рынке на период, предшествующий сделке, который не может быть больше 30 дней. То есть в договоре будет написано пять дней, один день или 30 дней, но закон говорит о том, что период должен быть не более 30 дней, и в рамках этого периода Минфин и ЦБ выберут уже конкретный [срок]», — пояснил Швецов.



ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка По словам Швецова, найдена формула, которая должна устроить миноритарных аукционеров без выставления такой оферты.

Ранее сообщалось, что законопроект о приобретении акций Сбербанка собираются дополнить поправкой о сокращении срока оферты миноритариям по выкупу акций.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.



Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствует целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.