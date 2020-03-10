Акционерное соглашение в рамках сделки по продаже правительству РФ контрольного пакета акций Сбербанка (сейчас принадлежит Центробанку) устанавливает численность представителей от правительства и Банка России в наблюдательном совете кредитной организации в количестве пяти человек. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.

«Самое главное — подход к формированию совета директоров. Количественный состав представительства не увеличится. Предполагается, что от чиновников — Банка России и от правительства — будет пять человек, плюс будет выдвигаться не более одного представителя менеджмента от Сбербанка», — сказал он.

Кабмин разрешил Силуанову участвовать в деятельности набсовета Сбербанка Центробанку сейчас принадлежит крупнейшая доля в уставном капитале Сбербанка, однако предполагается ее выкуп правительством в лице Минфина за счет средств Фонда национального благосостояния.

По словам Швецова, совет директоров Банка России на этой неделе может рассмотреть вопрос о кандидатах от ЦБ в наблюдательный совет Сбербанка.

«У нас на этой неделе совет директоров, будет этот вопрос рассматриваться», — ответил Швецов на вопрос о том, кто войдет в набсовет Сбербанка от ЦБ.

Швецов также сообщил, что поправки к законопроекту о покупке правительством РФ у Банка России акций Сбербанка гарантируют неизменность подходов к управлению кредитной организацией.

